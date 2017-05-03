Следственный комитет просит родителей закрывать окна

Тепло пришло в Пермский край. Жители стали массово открывать окна, ведь центральное отопление ещё не отключили. Следственный комитет напоминает, что это опасно для жизни детей.

«Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением малолетних детей из окон. Причины такой трагедии — ребенок не находится в поле зрения взрослых, открытые окна, неправильная расстановка мебели в квартирах, а также противомоскитные сетки, создающие мнимую иллюзию закрытого окна», — говорят в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

По ГОСТУ на пластиковых окнах должен стоять замок безопасности. Обязательным это требование является для больниц, детских садов и школ. Обычные жители могут не платить за дополнительное оборудование и не ставить его дома, но, если это приведёт к трагедии, владельца квартиры привлекут к уголовной ответственности.

Чаще всего жертвами любопытства становятся малыши от 1 до 5 лет. Как правило, взрослые лишь на минуту оставляют их без присмотра, но этого хватает, чтобы ребёнок успел забраться на подоконник.

«Нельзя оставлять маленького ребёнка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии! Особенно опасны окна с москитными сетками. Ребёнок подсознательно воспринимает сетку как защитный барьер, опирается на неё и происходит непоправимое.», — напоминают в СКР.

Следователи советуют открывать окно только на вертикальное проветривание и при этом фиксировать окно на ключ. Никакое «укрепление» москитной сетки не убережет ребенка от падения. Не стоит также разрешать детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что это разрешено.

Чтобы несчастный случай не произошёл необходимо:

1. Держать окна закрытыми, если дома ребенок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка!

2. Никогда не используйте антимоскитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

5. Никогда не ставьте мебель возле окна! Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник.

6. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу!

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров!

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду!

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования!

Вы стали очевидцем трагедии и увидели, что ребенок выпал из окна:

Первое, что Вам необходимо сделать — немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, причем нужно быстро и четко описать то, что произошло с ребенком — потому что на такой вызов (по поводу выпадения из окна) будет незамедлительно направлена реанимационная бригада. Единственное исключение — это тот случай, если рядом с местом падения в данный момент будет находиться линейная бригада скорой, то вызов передадут ей, и сразу же на подкрепление направят реанимацию.

Что нужно и можно делать с ребенком, упавшим с высоты до приезда скорой:

Главный принцип здесь — не навредить ребенку. Выпавшего из окна (или упавшего с любой другой высоты ребенка) нужно накрыть теплым одеялом и, по возможности, не трогать. Безусловно, родителям и очевидцам трагического события будет очень сложно взять себя в руки и не броситься поднимать пострадавшего, но, к сожалению, именно эти действия могут нанести ещё больший вред — так как у ребенка может быть перелом позвоночника, и неправильная транспортировка приведет к ухудшению состояния. Или в момент поворота пострадавшего у него может произойти рефлекторная остановка дыхания или сердцебиения — на этот случай у скорой есть набор медикаментов и оборудования, у сопереживающих на месте и у родителей всего этого, скорее всего, не будет.

Единственное исключение — если упавший ребенок находится без сознания, а в полости рта у него есть инородное тело, рвотные массы или кровь — тогда его очень осторожно нужно положить на бок. До прибытия врачей вызывающему очевидцу, особенно если он оставил диспетчеру свой контактный телефон, лучше всего не покидать место происшествия — чтобы при необходимости бригада смогла быстрее найти пострадавшего.