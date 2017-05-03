Администрация Миасса предлагает горожанам разработать бренд города
Администрация Миасса запустила народный проект, в котором предлагает горожанам разработать бренд города.
Администрация Миасса запустила народный проект, в котором предлагает горожанам разработать бренд города.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В мэрии отметили, что логотип и слоган должны не только отображать реальность, но и быть понятны гостям города. Так, логотип должен включать в себя оригинальный, узнаваемый и положительный образ города. Слоган должен звучать ёмко и интересно.
Приоритет будет отдаваться идеям логотипа Миасса как туристической территории.
Добавим, что победителя конкурса определят уже 12 июня.