Администрация Миасса предлагает горожанам разработать бренд города

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В мэрии отметили, что логотип и слоган должны не только отображать реальность, но и быть понятны гостям города. Так, логотип должен включать в себя оригинальный, узнаваемый и положительный образ города. Слоган должен звучать ёмко и интересно.

Приоритет будет отдаваться идеям логотипа Миасса как туристической территории.

Добавим, что победителя конкурса определят уже 12 июня.