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08:10 (мск), источник: Nakanune.ru

Администрация Миасса предлагает горожанам разработать бренд города

Администрация Миасса запустила народный проект, в котором предлагает горожанам разработать бренд города.

Источник: Nakanune.ru

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В мэрии отметили, что логотип и слоган должны не только отображать реальность, но и быть понятны гостям города. Так, логотип должен включать в себя оригинальный, узнаваемый и положительный образ города. Слоган должен звучать ёмко и интересно.

Приоритет будет отдаваться идеям логотипа Миасса как туристической территории.

Добавим, что победителя конкурса определят уже 12 июня.

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