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08:20 (мск), источник: Вести - Пермь

Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

Горячий пар и кипяток хлынули из-под земли на перекрестке улиц Ленина и Крисанова.

Источник: Вести - Пермь

Мощная коммунальная авария произошла в самом центре Перми. Накануне вечером горячий пар и кипяток хлынули из-под земли на перекрестке улиц Ленина и Крисанова. Дорогу перекрыли, так как в этом месте образовался провал в две машины, а асфальт вздулся.

Рабочие приступили к раскопкам — сняли верхний слой асфальта, чтобы откачать оставшуюся воду. ЧП произошло в пять часов вечера. Очевидцы заметили, как из-под колодца бьет кипяток, многие засняли это на камеру мобильного телефона и выложили в сеть. Сразу вызвали аварийные бригады. Движение было остановлено полностью по улице Крисанова, в связи с чем здесь образовалась большая пробка. Судя по масштабам ЧП, остается только верить, что успеют до утра обнаружить то место, где прорвало трубу, и засыпать яму. Вечером по Крисанова проезд был полностью запрещен, выставлены специальные знаки.

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