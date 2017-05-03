С уфимских клумб было похищено более 60 тысяч цветов

За сезон будет высажено более 1,5 млн растений. В этом году на городских клумбах и газонах будут преобладать контрастные цветовые сочетания, необычные узоры, креативные ландшафтные решения. Между тем, с уфимских клумб прошлым летом было похищено более 60 тысяч цветов. «Просим бережно относиться к городскому хозяйству. Озеленители тяжело трудятся, чтобы столица выглядела красивой и ухоженной», — обратились власти к горожанам.