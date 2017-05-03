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08:15 (мск), источник: ИА Башинформ

С уфимских клумб было похищено более 60 тысяч цветов

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 3 мая городские службы начинают высаживать в грунт цветочную рассаду, сообщили в администрации Уфы.

За сезон будет высажено более 1,5 млн растений. В этом году на городских клумбах и газонах будут преобладать контрастные цветовые сочетания, необычные узоры, креативные ландшафтные решения. Между тем, с уфимских клумб прошлым летом было похищено более 60 тысяч цветов. «Просим бережно относиться к городскому хозяйству. Озеленители тяжело трудятся, чтобы столица выглядела красивой и ухоженной», — обратились власти к горожанам.

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