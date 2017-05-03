ВЦИОМ выяснил, каким новостям россияне верят больше всего

«Объективность освещения информации, по мнению населения, зависит от тематики: более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положении России на мировой арене (51%), значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, только треть россиян (34%) говорят об объективности освещения деятельности оппозиции, 31% участников опроса верит в достовреность новостей об экономике страны. Сообщения в российских СМИ о событиях на Украине называют объективными 40% респондентов, следует из результатов опроса.