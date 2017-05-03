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08:56 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, каким новостям россияне верят больше всего

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россияне больше верят в объективность новостей о стихийных бедствиях, работе президента и положении страны на международной арене, нежели в объективность экономических новостей и сообщений о деятельности оппозиции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

«Объективность освещения информации, по мнению населения, зависит от тематики: более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положении России на мировой арене (51%), значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

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В частности, только треть россиян (34%) говорят об объективности освещения деятельности оппозиции, 31% участников опроса верит в достовреность новостей об экономике страны. Сообщения в российских СМИ о событиях на Украине называют объективными 40% респондентов, следует из результатов опроса.

«В случае появления противоречивой информации о каком-либо событии в различных СМИ, чаще россияне поверят телевидению (46%), хотя эта доля снизилась с 60% в 2013 году. Предпочтение сайтам и блогам в этом вопросе отдаст четверть опрошенных (25%). В то же время таким традиционным средствам массовой информации, как радио (2%) и газеты (2%), респонденты готовы довериться не столь охотно, как “сарафанному радио” (11%)», — отмечено в материалах опроса.

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