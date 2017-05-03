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08:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске заработали кружки и секции на базе школ и детсадов

Стоимость занятий строго фиксирована.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске начали свою работу кружки и секции в формате «шаговой доступности» — на базе школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас в Красноярске работают 20 центров дополнительного образования, однако подобные учреждения есть далеко не во всех микрорайонах. Чтобы заниматься в том или ином кружке или секции, детям зачастую приходится ездить в другие районы. Решить вопрос доступности дополнительного образования могут школы и детские сады.

«Практически во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях есть как платные, так и бесплатные дополнительные дисциплины. До настоящего момента их посещали учащиеся конкретного образовательного учреждения. Однако действующие нормы не запрещают школам и детским садам проводить платные занятия для всех желающих. Для ребятишек это дополнительная возможность посещать занятия по интересам, ведь если конкретной дисциплины нет по месту учебы ребенка, ее можно найти в соседнем учреждении. Школы и садики, в свою очередь, могут расширить спектр преподаваемых дисциплин, принять на работу педагогов, получить дополнительные средства на развитие учреждений», — отметила руководитель главного управления образования мэрии Красноярска Татьяна Ситдикова.

В мэрии отметили, что стоимость занятий в муниципальных учреждениях строго фиксирована и значительно отличается от коммерческих расценок. К примеру, стоимость одного урока хореографии в группе до шести человек обойдется в 90 рублей, а занятие по робототехнике в группе до 10 человек — в 79 рублей. Чтобы начать занятия, родители заключают специальный договор.

Некоторые детсады сделали общедоступными свои бассейны. Стоимость одного занятия составляет 85 рублей, а месячный абонемент обойдется родителям в 700 рублей, в то время как спорткомплексы продают свои услуги за 3−5 тысяч рублей. В мэрии отметили, что сейчас в большинстве случаев бассейны в детсадах задействованы всего на 10−15%.

Отметим, при детских садах, школах и учреждениях допобразования работает более двух тысяч кружков, спортивных секций и творческих объединений. Внеурочное образование детей ведется по шести направлениям: техническое, эколого-биологическое, туристическое, спортивное, культурологическое и художественное.

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