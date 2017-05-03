В Башкрии три реки вышли из берегов

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили паводковую ситуацию в республике.

По словам Премьер-министра Правительства республики Рустэма Марданова, в Башкирии ожидается выход вод на нижний уровень прогноза. Так, в реке Белой вода уже перешла отметку в 700 сантиметров из прогнозируемых 800. В остальных водоемах уровень воды ниже прошлогодних значений.

Подтопления зафиксировали в семи районах Башкирии — Чекмагушевском, Кугарчинском, Миякинском, Ишимбайском, Мелеузовском, Уфимском и Стерлитамакском. По всей республике подтопило 129 домов.

— Чрезвычайных ситуаций по республике нет. Жизнедеятельность не нарушена. Во всех населенных пунктах проводятся противопаводковые мероприятия, — отметил Марданов.