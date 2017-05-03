В Башкрии три реки вышли из берегов
Подтопления зафиксировали в семи районах республики.
Подтопления зафиксировали в семи районах республики.
На оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили паводковую ситуацию в республике.
По словам
Подтопления зафиксировали в семи районах Башкирии — Чекмагушевском, Кугарчинском, Миякинском, Ишимбайском, Мелеузовском, Уфимском и Стерлитамакском. По всей республике подтопило 129 домов.
— Чрезвычайных ситуаций по республике нет. Жизнедеятельность не нарушена. Во всех населенных пунктах проводятся противопаводковые мероприятия, — отметил Марданов.