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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкрии три реки вышли из берегов

Подтопления зафиксировали в семи районах республики.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили паводковую ситуацию в республике.

По словам Премьер-министра Правительства республики Рустэма Марданова, в Башкирии ожидается выход вод на нижний уровень прогноза. Так, в реке Белой вода уже перешла отметку в 700 сантиметров из прогнозируемых 800. В остальных водоемах уровень воды ниже прошлогодних значений.

Подтопления зафиксировали в семи районах Башкирии — Чекмагушевском, Кугарчинском, Миякинском, Ишимбайском, Мелеузовском, Уфимском и Стерлитамакском. По всей республике подтопило 129 домов.

— Чрезвычайных ситуаций по республике нет. Жизнедеятельность не нарушена. Во всех населенных пунктах проводятся противопаводковые мероприятия, — отметил Марданов.

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