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08:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский зоопарк отправил медведицу в Нижний Новгород

Медведицу, рожденную в этом году, отправили самолётом из аэропорта «Толмачево», рассказали в Россельхознадзоре.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский зоопарк отправил медведицу в Нижний Новгород, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Накануне вечером самку медведя, рожденную в этом году, отправили самолётом в зоопарк Нижнего Новгорода.

«Ветеринарный контроль при вывозе зоопаркового животного проведен с соблюдением всех необходимых требований законодательства», — добавили инспекторы ведомства.

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило пара бурых медведей регулярно приносит потомство, обычно малыши появляются в начале января. В воскресенье, 9 апреля, сотрудники зоопарка выложили фото детеныша бурой медведицы Вали, который стал выбираться из берлоги на свет.

Ранее пресс-служба зоопарка публиковала новости о потомстве сервалов и кенгуру.

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