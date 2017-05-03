Новосибирский зоопарк отправил медведицу в Нижний Новгород
Медведицу, рожденную в этом году, отправили самолётом из аэропорта «Толмачево», рассказали в Россельхознадзоре.
Медведицу, рожденную в этом году, отправили самолётом из аэропорта «Толмачево», рассказали в Россельхознадзоре.
Новосибирский зоопарк отправил медведицу в Нижний Новгород, об этом сообщает
Накануне вечером самку медведя, рожденную в этом году, отправили самолётом в зоопарк Нижнего Новгорода.
«Ветеринарный контроль при вывозе зоопаркового животного проведен с соблюдением всех необходимых требований законодательства», — добавили инспекторы ведомства.
В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило пара бурых медведей регулярно приносит потомство, обычно малыши появляются в начале января. В воскресенье, 9 апреля, сотрудники зоопарка выложили фото детеныша бурой медведицы Вали, который стал выбираться из берлоги на свет.
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