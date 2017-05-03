Новосибирский зоопарк отправил медведицу в Нижний Новгород, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Накануне вечером самку медведя, рожденную в этом году, отправили самолётом в зоопарк Нижнего Новгорода.

«Ветеринарный контроль при вывозе зоопаркового животного проведен с соблюдением всех необходимых требований законодательства», — добавили инспекторы ведомства.

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило пара бурых медведей регулярно приносит потомство, обычно малыши появляются в начале января. В воскресенье, 9 апреля, сотрудники зоопарка выложили фото детеныша бурой медведицы Вали, который стал выбираться из берлоги на свет.