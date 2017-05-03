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08:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Каслинский завод отлил 12 стульев, исполняющих желания

Работа Каслинского завода архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в группу «Мечел») украсила центр Тюмени. Скульптурный ансамбль «Двенадцать стульев» выставлен на улице Герцена.

Площадка рядом со зданием крупного торгового комплекса в центре Тюмени превратилась в оригинальный арт-объект, где размещено 12 чугунных стульев, имеющих прямую связь с легендарным романом Ильфа и Петрова. Эта связь подчеркнута формой стульев (а ля Гамбс), скульптурной атрибутикой (шарф и фуражка великого комбинатора Остапа Бендера) и широко известными цитатами из текста романа, которые можно прочесть на спинках нескольких стульев. Идея создания ансамбля принадлежит тюменской фирме «Новый проект».

По замыслу заказчика шесть стульев — одиночные, шесть соединены попарно. Каждый стул или пара посвящены определенной теме и снабжены соответствующими эмблемами. К примеру, стул «Гармония» украшает древнекитайский символ «инь-ян»; пару «Согласие-Примирение» венчает скульптурное изображение рук, соединенных в рукопожатии. Стулья призваны исполнять желания — следует выбрать стул, сесть на него, загадать желание и потереть эмблему.

Стулья немного больше натуральной величины и имеют традиционный для чугуна черный цвет. Эмблемы и символы выполнены из полированной бронзы. Сочетание черного и золотого придает ансамблю особую торжественность и нарядность.

«Проект “Двенадцать стульев” потребовал немалых усилий от заводских конструкторов, скульпторов, мастеров формовки, чеканки и покраски. В результате мы сумели добиться главного: каждый стул или пара оказались гармоничны и выразительны и сами по себе, и в ансамбле. Надеемся, что тюменцы по достоинству оценят работу каслинских мастеров», — говорит генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

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