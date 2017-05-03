В одном из торговых центров Уфы появился Ждун

— Самый милый мем в интернете Ждун переехал жить к нам. Ищите его, делайте селфи, — сообщается в социальных сетях.

Свой Ждун появился и в Уфе, в торговом центре «Башкирия».

Справка. В мае 2016 года голландская художница Маргрит ван Брифорт установила возле детской больницы в городе Ленден свою скульптуру Homunculus Loxodontus (в переводе с латыни — «человекоподобный слон»), которая символизировала людей, ожидающих в очереди к врачу.