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09:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде изменили схему движения маршрутки № 40

Маршрутку № 40 сохранили в Волгограде, но поменяли ей схему движения.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» водители маршрутного такси, они больше не обслуживают жителей Красноармейского и Кировского районов города. Ранее они ездили от кинотеатра «Юбилейный» до Спартановки, однако, теперь курсируют от остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе. Другая конечная маршрутки осталась в Тракторозаводском районе прежней.

Отметим, что ранее маршрут № 40 соединял семь районов города и пользовался особой популярностью у жителей Красноармейского района. Напомним, что ранее по ним «ударило» решение властей сократить схему движения маршруток № 90а и 91а. Теперь они вынуждены ездить в другие части города с пересадками.

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