В Волгограде изменили схему движения маршрутки № 40

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» водители маршрутного такси, они больше не обслуживают жителей Красноармейского и Кировского районов города. Ранее они ездили от кинотеатра «Юбилейный» до Спартановки, однако, теперь курсируют от остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе. Другая конечная маршрутки осталась в Тракторозаводском районе прежней.

Отметим, что ранее маршрут № 40 соединял семь районов города и пользовался особой популярностью у жителей Красноармейского района. Напомним, что ранее по ним «ударило» решение властей сократить схему движения маршруток № 90а и 91а. Теперь они вынуждены ездить в другие части города с пересадками.