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14:24 (мск), источник: Мослента

Более 35 бесплатных кинопоказов пройдет в столичных кинотеатрах и парках ко Дню Победы

Посмотреть фильмы о войне можно будет с 6 по 9 мая в сети кинотеаторв «Москино».

Источник: Агентство «Москва»

Сеть кинотеатров «Москино» подготовила праздничную программу «Памяти киногероев» в честь Дня Победы. В рамках проекта с 6 по 9 мая в столице пройдет 37 бесплатных киносенсов. Москвичи смогут посмотреть более 20 кинокартин с участием отечественных актеров, режиссеров и сценаристов, которые были участниками и современниками Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 3 мая, сообщается на официальном сайте правительства Москвы mos.ru.

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«В 12 кинотеатрах пройдут показы фильмов памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других деятелей киноиндустрии. Эти люди, вернувшись с фронта, продолжили работу и стали неотъемлемой частью советского кино», — сказали в пресс-службе «Москино».

В числе картин, которые покажут в рамках программы, «Двадцать дней без войны», «Судьба человека», «Белорусский вокзал», «Солдаты», «Машенька», «Баллада о солдате», «…А зори здесь тихие» и другие.

Показы в городских парках пройдут с 8 по 9 мая. Полное расписание сеансов в кинотеатрах и парках столицы можно будет посмотреть на сайте «Москино».

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