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09:57 (мск), источник: Prokazan.ru

Известный татарстанский бизнесмен Сергей Акульчев женился во второй раз

Известный бизнесмен из Набережных Челнов 42-летний Сергей Акульчев — владелец одноименного бренда — женился во второй раз.

Новой женой предпринимателя стала Александра Семенова — бывший руководитель ООО «Десерт-Бутик», принадлежащего Акульчеву, сообщает «Челны-24».

Свадьба и венчание прошли в церкви поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области.

В 2015 году Акульчев сообщил о разводе со своей супругой Ольгой, с которой прожил в браке 21 год.

Кстати

Сергей Акульчев — предприниматель из Набережных Челнов, ставший известным на всю Россию. В 1992 году окончил среднюю школу и поступил в Камский автомеханический колледж. Как рассказал Сергей Акульчев в интервью ProKazan.ru несколько лет назад, его большой бизнес начался с маленькой пекарни в 1995 году. Затем на одной профессиональной выставке он заметил интересное оборудование по выпечке мягких вафель, и решил внедрить новинку в производство, причем масштабное.

Сегодня «Акульчев» — это кондитерский комбинат с крупными производственными мощностями и коллективом более 1000 человек. Одним из самых известных продуктов остаются венские вафли «Акульчев».

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