Глава Крыма нагрянул с проверкой в Евпаторию
Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки посетил ряд евпаторийских объектов ФЦП, а также проверил готовность местных пляжей к приёму курортников.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки посетил ряд евпаторийских объектов ФЦП, а также проверил готовность местных пляжей к приёму курортников.
Я, как и обещал, практически все пляжи по республике обойду своими ногами, чтобы иметь полное понимание того, какие шаги необходимо предпринять в дальнейшем. Одним из первых муниципальных образований стала Евпатория. Прошли и убедились, что необходимо выходить в патруль самостоятельно регулярно. На самом деле большинство пляжей подготовлено, в подавляющем большинстве собственники системные, нормально организовавшие работу. Нам нужно разрабатывать схему увеличения пляжных территорий, готовить и подтягивать к ним инфраструктуру, дороги, чтобы можно было организовывать кемпинги. В общем, главный принцип — руководитель должен сам объехать все вверенные территории. Без этого порядка не будет, — заявил Глава Крыма. Рекомендации, которые Сергей Аксёнов дал местному руководству по обустройству и функционированию пляжей: доступ на пляжи должен быть бесплатным, однако возможно наличие платных услуг;.
на пляжных территориях не должно быть никаких капитальных сооружений;.
все пляжи должны быть оснащены выполненными в едином стиле большими информационными стендами с указанием ответственных за данную территорию, в том числе за санитарную очистку.
Кроме того, Сергей Аксёнов поручил провести санитарную очистку пляжных территорий на участке
При этом Сергей Аксёнов отметил большой потенциал Евпатории как курорта: Город меняется в лучшую сторону. Власти ведут большую работу, но эту работу нужно держать постоянно под контролем. В общем, Евпатория — великолепный курорт с колоссальным потенциалом. Президент не зря обратил внимание и дал команду и поручение разрабатывать стратегию развития всероссийской здравницы на территории города Евпатории. Тем более опыт такой есть. Однако работу надо усиливать. Согласен, что много инфраструктурных проектов, которые находятся в стадии реализации невозможно сделать за несколько месяцев, но меня никто не переубедит, что чистоту нельзя навести своими руками и отвечать за территорию так, чтобы было не стыдно. Что касается инфраструктурных объектов Евпатории, то премьер побывал в микрорайоне