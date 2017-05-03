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09:49 (мск), источник: КрымPress

Глава Крыма нагрянул с проверкой в Евпаторию

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки посетил ряд евпаторийских объектов ФЦП, а также проверил готовность местных пляжей к приёму курортников.

Я, как и обещал, практически все пляжи по республике обойду своими ногами, чтобы иметь полное понимание того, какие шаги необходимо предпринять в дальнейшем. Одним из первых муниципальных образований стала Евпатория. Прошли и убедились, что необходимо выходить в патруль самостоятельно регулярно. На самом деле большинство пляжей подготовлено, в подавляющем большинстве собственники системные, нормально организовавшие работу. Нам нужно разрабатывать схему увеличения пляжных территорий, готовить и подтягивать к ним инфраструктуру, дороги, чтобы можно было организовывать кемпинги. В общем, главный принцип — руководитель должен сам объехать все вверенные территории. Без этого порядка не будет, — заявил Глава Крыма. Рекомендации, которые Сергей Аксёнов дал местному руководству по обустройству и функционированию пляжей: доступ на пляжи должен быть бесплатным, однако возможно наличие платных услуг;.

на пляжных территориях не должно быть никаких капитальных сооружений;.

все пляжи должны быть оснащены выполненными в едином стиле большими информационными стендами с указанием ответственных за данную территорию, в том числе за санитарную очистку.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил провести санитарную очистку пляжных территорий на участке Саки-Евпатория и провести обследование дна, а также найти решение по уборке водорослей с учётом климатических условий, — сообщает пресс-служба Главы Крыма.

При этом Сергей Аксёнов отметил большой потенциал Евпатории как курорта: Город меняется в лучшую сторону. Власти ведут большую работу, но эту работу нужно держать постоянно под контролем. В общем, Евпатория — великолепный курорт с колоссальным потенциалом. Президент не зря обратил внимание и дал команду и поручение разрабатывать стратегию развития всероссийской здравницы на территории города Евпатории. Тем более опыт такой есть. Однако работу надо усиливать. Согласен, что много инфраструктурных проектов, которые находятся в стадии реализации невозможно сделать за несколько месяцев, но меня никто не переубедит, что чистоту нельзя навести своими руками и отвечать за территорию так, чтобы было не стыдно. Что касается инфраструктурных объектов Евпатории, то премьер побывал в микрорайоне Исмаил-Бей. Осмотрел ход строительства дошкольной образовательной организации на 135 мест и общеобразовательной школы на 480 учащихся.

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