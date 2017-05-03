Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
8 простых упражнений против боли в шее
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
В России готовится к принятию важный закон для дачников
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
8 простых упражнений против боли в шее
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
09:26 (мск), источник: АиФ Калининград

8 и 9 мая КЖД запустит дополнительные поезда на пригородных направлениях

8 и 9 мая Калининградская железная дорога запустит дополнительные поезда на пригородных направлениях. В эти дни транспорт будет ходить по расписанию выходных и праздничных дней, сообщает пресс-служба компании.

Хорошая новость для желающих провести выходные на побережье: до Светлогорска и Зеленоградска в эти дни будут ходить 32 поезда.

Дополнительный поезд до Черняховска будет выходить из Калининграда в 8:50, из Черняховска — в 12:40; в направлении Стрельни — из Калининграда в 7:45, из Стрельни — в 19:10.

На Мамоновском направлении 8 и 9 мая маршрут утреннего поезда, который отправляется из Калининграда в 9:35, будет продлён до станции Мамоново. Обратно поезд отправится в 16:20.

На Советском направлении 7 мая отменяется движение «воскресного» поезда, который отправляется из Советска в 17:52. Этот поезд назначен на 9 мая. Также, 7 и 8 мая отменено курсирование вечернего поезда, который отправляется из Калининграда в 18:10, а 8 и 9 мая отменен утренний поезд (отправление из Советска в 06:29).

В направлении Шиповки 8 и 9 мая назначается поезд с временем отправления из Калининграда в 8:50, из Шиповки — в 17:00.

Со среды, 10 мая, пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по обычному расписанию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Петербуржец продает росчерк молодого Путина за полмиллиона
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь