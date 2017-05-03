8 и 9 мая КЖД запустит дополнительные поезда на пригородных направлениях

Хорошая новость для желающих провести выходные на побережье: до Светлогорска и Зеленоградска в эти дни будут ходить 32 поезда.

Дополнительный поезд до Черняховска будет выходить из Калининграда в 8:50, из Черняховска — в 12:40; в направлении Стрельни — из Калининграда в 7:45, из Стрельни — в 19:10.

На Мамоновском направлении 8 и 9 мая маршрут утреннего поезда, который отправляется из Калининграда в 9:35, будет продлён до станции Мамоново. Обратно поезд отправится в 16:20.

На Советском направлении 7 мая отменяется движение «воскресного» поезда, который отправляется из Советска в 17:52. Этот поезд назначен на 9 мая. Также, 7 и 8 мая отменено курсирование вечернего поезда, который отправляется из Калининграда в 18:10, а 8 и 9 мая отменен утренний поезд (отправление из Советска в 06:29).

В направлении Шиповки 8 и 9 мая назначается поезд с временем отправления из Калининграда в 8:50, из Шиповки — в 17:00.

Со среды, 10 мая, пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по обычному расписанию.