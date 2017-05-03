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09:00 (мск), источник: РБК - Украина

NASA нашло планеты, напоминающие Солнечную систему

Специалисты аэрокосмического агентства NASA нашли группу планет, которые напоминают раннюю Солнечную систему. Об этом сообщается на сайте агентства.

Группа небесных тел находится в южном полушарии созвездия Эридана, звезда Эпсилон Эридана. В центре системы расположена звезда, подобная раннему Солнцу. Вокруг светила формируются планеты, причем одна из них имеет массу похожую на массу Юпитера и вращается вокруг звезды примерно на таком же расстоянии, как Юпитер от Солнца.

Ученые считают, что EPS Эги имеет пояс из обломков, которые, вероятно, формируются из газа, пыли и небольших скалистых пород и льда. Эти обломки напоминают пояс астероидов Солнечной системы и пояс Купера.

Напомним, ранее зонд Cassini вышел на связь и прислал фотографии Сатурна. Аппарат успешно завершил первое из запланированных 22 сближений с атмосферой. Ученые сообщают, что в последующие полеты Cassini будет продвигаться все ближе к поверхности планеты.

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