NASA нашло планеты, напоминающие Солнечную систему
Специалисты аэрокосмического агентства NASA нашли группу планет, которые напоминают раннюю Солнечную систему. Об этом сообщается на сайте агентства.
Специалисты аэрокосмического агентства NASA нашли группу планет, которые напоминают раннюю Солнечную систему. Об этом сообщается на сайте агентства.
Группа небесных тел находится в южном полушарии созвездия Эридана, звезда Эпсилон Эридана. В центре системы расположена звезда, подобная раннему Солнцу. Вокруг светила формируются планеты, причем одна из них имеет массу похожую на массу Юпитера и вращается вокруг звезды примерно на таком же расстоянии, как Юпитер от Солнца.
Ученые считают, что EPS Эги имеет пояс из обломков, которые, вероятно, формируются из газа, пыли и небольших скалистых пород и льда. Эти обломки напоминают пояс астероидов Солнечной системы и пояс Купера.
Напомним, ранее зонд Cassini вышел на связь и прислал фотографии Сатурна. Аппарат успешно завершил первое из запланированных 22 сближений с атмосферой. Ученые сообщают, что в последующие полеты Cassini будет продвигаться все ближе к поверхности планеты.