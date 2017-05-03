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09:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 350 хабаровчан станцуют вальс 9 мая

К акции «Майский вальс» присоединилось свыше 350 хабаровчан. Среди них — пенсионеры, студенты и школьники. При этом самым юным танцорам — пять лет.

Напомним, мероприятие пройдет в День Победы. Горожане станцуют на площади имени Ленина. Планируется, что акция начнется в 18:00.

По словам организаторов, в этом году вальс исполнит рекордное количество пар, их будет более 150, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Центра патриотического воспитания.

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