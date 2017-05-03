Более 350 хабаровчан станцуют вальс 9 мая

Напомним, мероприятие пройдет в День Победы. Горожане станцуют на площади имени Ленина. Планируется, что акция начнется в 18:00.

По словам организаторов, в этом году вальс исполнит рекордное количество пар, их будет более 150, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Центра патриотического воспитания.