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15:14 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани открылся второй центр выдачи паспортов болельщика

Второй пункт выдачи паспортов болельщика открылся в Казани, сообщает пресс-служба мининформатизации и связи РТ.

Теперь получить паспорт болельщика можно в двух центрах: на ул. Баумана, 44/8 и на ул. Четаева, 10. Часы работы: с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00 (без перерыва), в субботу и воскресенье — с 11.00 до 19.00 (без перерыва).

Для получения FAN-ID нужно предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), данные которого были указаны в заявке, и ее номер (желательно).

Напомним, паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года для входа на стадион, в том числе для детей.

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