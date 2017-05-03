Скоростная переправа по Волге Самара-Тольятти стартует 6 мая

В субботу 6 мая из Самары в Тольятти пустят по Волге скоростное пассажирское судно на подводных крыльях.

Об пишет Samru.ru со ссылкой на источник в «Самарском речном пассажирском предприятии». Время в пути составит 2,5 часа, с учетом шлюзования. Стоимость билета — 400 рублей.

По словам источника портала, в первое время теплоходы будут пускать в пятницу, субботу и воскресенье. Первый рейс из Самары — в 7:45, второй — в 14:15. Из Тольятти — в 10:20 и 16:50.