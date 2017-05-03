Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Семечки признали токсичными
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
09:48 (мск), источник: НИА Самара

Скоростная переправа по Волге Самара-Тольятти стартует 6 мая

В первое время теплоходы будут пускать в пятницу, субботу и воскресенье.

В субботу 6 мая из Самары в Тольятти пустят по Волге скоростное пассажирское судно на подводных крыльях.

Об пишет Samru.ru со ссылкой на источник в «Самарском речном пассажирском предприятии». Время в пути составит 2,5 часа, с учетом шлюзования. Стоимость билета — 400 рублей.

По словам источника портала, в первое время теплоходы будут пускать в пятницу, субботу и воскресенье. Первый рейс из Самары — в 7:45, второй — в 14:15. Из Тольятти — в 10:20 и 16:50.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Чапаевске в лесу нашли 1610 грамм тротила
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь