Борцы с терроризмом встретятся в Красноярске на всероссийском форуме

С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум-выставка «Современные системы безопасности — Антитеррор». Это уникальная на территории России площадка, которая ежегодно собирает представителей десятков субъектов РФ в Красноярске для объединения усилий в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом. На форум приглашаются как представители органов власти, спецслужб и силовых ведомств, так и семьи с детьми, школьники и молодежь. Здесь для всех предусмотрена программа важных и полезных мероприятий.

Впервые в этом году на форуме будет работать площадка, посвященная гуманитарной безопасности. Участники сядут за стол переговоров и смоделируют работу Контртеррористического комитета (КТК) Совета безопасности ООН, примерив на себя роли представителей разных стран. Желающие смогут выступить в дебатах и попробовать договориться по ряду важных международных вопросов — будь то меры безопасности на спортивных мероприятиях или вопросы поддержки западным блоком терроризма на Ближнем Востоке. Предполагается, что посетители форума на своем примере продемонстрируют, как можно эффективно бороться с международными угрозами не силовыми, а мирными, гуманитарными методами.

Кроме того, посетителям форума будет представлен проект Посольства Мира, открытого 31 марта 2015 года письмом Ман Хи Ли, председателя Международной волонтерской организации HWPL о провозглашении мира и прекращении войн. Организует данную площадку Школа публичной дипломатии Красноярска, которая была высоко оценена представителями мирового сообщества и ООН.

В рамках деловой программы форума состоится Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма. Участники обсудят наиболее важные на сегодняшний день аспекты: в частности обеспечение информационного противодействия терроризму, профилактику распространения губительной идеологии в образовательной среде, а также методы борьбы с терроризмом и экстремизмом при подготовке и проведении крупных международных спортивных мероприятий.

26 мая в рамках форума пройдет открытый показ художественного фильма «Рядом с нами». В нем поднимается тема вербовки людей в террористические организации и разрушительное влияние религиозных сект. В завершение показа состоится творческая встреча со сценаристом и режиссером этого фильма протоиереем Александром Новопашиным.

Каждый день для посетителей будет работать выставка с множеством интерактивных обучающих площадок. Впервые для школьников организуют квесты на тему профилактики экстремизма и терроризма. Участникам предложат пройти маршрут из нескольких станций, на которых им предстоит справляться с экстремальными и чрезвычайными ситуациями, действовать быстро и решительно в случае захвата заложников и обнаружении подозрительных предметов. Кроме того, дети в игровой форме смогут узнать о правилах противопожарной безопасности и поведению на воде, выучить правила безопасного поведения на ж/д и автодорогах, научиться оказывать первую медицинскую помощь и потренироваться в клубе боевых искусств. Зональный центр военно-патриотического воспитания продемонстрирует гостям, как ведется подготовка ребят к службе в войсках спецназа.

Также на выставке можно будет сыграть в «танковый биатлон» и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации. А на площадке ГАИ красноярцы смогут проверить знание правил дорожного движения, узнать о наличии штрафов и увидеть коллекцию милицейской ретротехники. По традиции, на уличной площадке состоятся эффектные показательные выступления сотрудников МВД, кинологов и медиков. Они покажут зрителям максимально реалистичные спецоперации по захвату особо опасных преступников и спасению пострадавших. Кроме того, будет работать полевая кухня, где всем желающим предложат попробовать солдатскую кашу. Также красноярцы смогут принять участие в донорской акции «Сдай кровь — спаси жизнь!», которую организует Красноярский краевой центр крови № 1.

Отметим, что Всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» проводится в Красноярске с 2006 года. За это время он получил высокую оценку федеральных экспертов и на сегодняшний день имеет статус уникальной площадки, аналогов которой не существует на территории России. Форум проводится выставочной компанией «Красноярская ярмарка» при поддержке Национального антитеррористического комитета, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, администрации губернатора Красноярского края, правительства Красноярского края, антитеррористической комиссии Красноярского края и администрации Красноярска.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19).