Пермские ученые исследовали новую карстовую пещеру
Специалисты ПГНИУ первыми спустились в гроты еще неизученной пещеры. Внутри они обнаружили ледяную колонну.
Специалисты ПГНИУ первыми спустились в гроты еще неизученной пещеры. Внутри они обнаружили ледяную колонну.
Молодые ученые ПГНИУ стали первыми, кто изучил новую карстовую пещеру рядом с поселком Первомайским. Местные жители ее обнаружили еще в 2013 году, но в гроты никто не спускался.
Эта пещера является четвертой среди Шарташинских пещер, но среди них она самая протяженная — свыше 50 метров вглубь карстовой породы.
— Пещера образовалась в результате растворения подземными водами
Гроты пещеры имеют конусовидную форму, а на стенах присутствует тонкая
Над исследованной пещерой ученые зафиксировали наличие конусообразных карстовых воронок, шириной до двух метров и глубиной до 0,5 метров. В них были обнаружены змеи.