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09:37 (мск), источник: Новости Перми

Пермские ученые исследовали новую карстовую пещеру

Специалисты ПГНИУ первыми спустились в гроты еще неизученной пещеры. Внутри они обнаружили ледяную колонну.

Молодые ученые ПГНИУ стали первыми, кто изучил новую карстовую пещеру рядом с поселком Первомайским. Местные жители ее обнаружили еще в 2013 году, но в гроты никто не спускался.

Эта пещера является четвертой среди Шарташинских пещер, но среди них она самая протяженная — свыше 50 метров вглубь карстовой породы.

— Пещера образовалась в результате растворения подземными водами гипс-ангидридовых пород, которые образовали два яруса. Если представить их на карте, то она похожа на раздвоенный язык змеи, — цитирует пресс-служба слова сотрудника лаборатории региональной и нефтегазовой геологии пермского университета Дмитрия Кожанова.

Гроты пещеры имеют конусовидную форму, а на стенах присутствует тонкая ледяно-инистая корочка. В некоторых местах коридоры достигают всего до метра высотой. В центральной части пещеры ученые обнаружили многолетнюю ледяную колонну высотой два метра.

Над исследованной пещерой ученые зафиксировали наличие конусообразных карстовых воронок, шириной до двух метров и глубиной до 0,5 метров. В них были обнаружены змеи.

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