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09:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамвай с портретами героев войны вышел на улицы Челябинска

Вагон можно увидеть на маршруте № 3.

Челябинск, 3 мая — Евгений Талыпов, АиФ-Челябинск. Трамвай с портретами героев Великой Отечественной войны и праздничным оформлением в салоне начал курсировать по улицам Челябинска, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам водителя Сергея Живчика, идея «Трамвая Победы» появилась у него давно, однако реализовать её удалось только в этом году при помощи коллег и поддержки начальника депо № 2. Сам Сергей садится за управление в военной форме, а до и после смены помогает украшать трамвай — оформление ещё не завершено. «Этим мы хотели напомнить людям о войне и о том, сколько жизней было пожертвовано для великой Победы», — рассказал он корреспонденту «АиФ-Челябинск».

В вагоне звучат песни военных лет, всего подобрано около 70 композиций. Пассажиры, особенно пожилые люди, идею одобрили: в книге отзывов, которая есть в салоне, уже появилась первая запись: «Восхитительно! Желаю экипажу хорошего дня!». Трамвай в ближайшие дни можно будет встретить на маршруте № 3.

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