За один месяц Омск попытались покинуть более тысячи человек

Согласно статистике, приезжающих в Омск людей значительно меньше тех, кто решил покинуть регион. Так, в марте Омскую область покинули 3100 жителей. Число приехавших в регион — 1900.

В пределах Омской области в другие населенные пункты переехали 2100 человек.