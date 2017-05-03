За один месяц Омск попытались покинуть более тысячи человек
Омскстат опубликовал данные по миграции за март 2017 года. За этот месяц в регионе была зарегистрирована миграционная убыль населения — 1164 человека.
Омскстат опубликовал данные по миграции за март 2017 года. За этот месяц в регионе была зарегистрирована миграционная убыль населения — 1164 человека.
Согласно статистике, приезжающих в Омск людей значительно меньше тех, кто решил покинуть регион. Так, в марте Омскую область покинули 3100 жителей. Число приехавших в регион — 1900.
В пределах Омской области в другие населенные пункты переехали 2100 человек.