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09:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе прощаются с экс-директором Театра оперы и балета, Театра кукол и Национального симфонического оркестра

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня в Уфе прощаются с экс-директором Башкирского государственного театра оперы и балета, Башкирского государственного театра кукол и Национального симфонического оркестра РБ Ириком Ахмадеевым. Он скончался в Уфе, не дожив всего лишь месяц до своего 75-летия. Прощание проходит сегодня в здании Башкирского театра кукол.

Ирик Нуритдинович Ахмадеев родился в 1942 году. Окончил Уфимское училище искусств по классу трубы и БашГУ. Гастролировал с джазовыми коллективами республики по всей стране. В 1971 году в БашГУ организовал студенческий клуб, при котором были открыты ансамбль танца «Ирендык», вокально-инструментальный ансамбль «Коллапс» и театр-студия «Гротеск». Возглавлял клуб до 1977 года.

В 1980 году организовал в Уфе Башкирское республиканское общество музыкальных ансамблей.

В 1985—1987 был директором Башкирского театра оперы и балета, в 1998—2002 годах — директором Башкирского театра кукол, в 2002—2004 — директором Национального симфонического оркестра РБ. В театре оперы и балета при нем проходила реконструкция здания. Был директором III Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» (2000). За заслуги в развитии театрального искусства ему было присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан.

Коллеги помнят его как человека, безгранично преданного своему делу, большого профессионала, хорошего организатора, готового всегда справляться со сложными и подчас невыполнимыми задачами. Ирик Ахмадеев поддерживал многих талантливых людей, был организатором современных проектов. На Советской площади организовывал первые симфонические концерты open air с приглашением известных солистов.

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