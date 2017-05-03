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09:35 (мск), источник: Деловое сообщество

В первую неделю мая в Ростовской области будет аномальная жара

Столбик термометра поднимется до +32°С, хотя всего 9 дней назад в донской столице был снег.

В течение первой недели мая в Ростовской области синоптики прогнозируют аномальную жару. По данным Росгидрометцентра, столбик термометра в эти дни поднимется до +32°С. В частности уже сегодня в донской столице и по области температура воздуха будет достигать +25…+32°С днем и от +12…+18°С ночью. При этом скорость ветра ожидается до 8−11 м/с.

В четверг, 4 мая, днем ожидается +25…+30°С, а ночью +12…+15°С. Ветер будет дуть со скоростью до 7−9 м/с.

Слегка похолодает в пятницу, и это будет нормальная температура для Ростова в это время года. Днем ожидается +21…+25°С, а ночью +10…+14°С. В этот день будет облачно и без осадков.

Напомним, что совсем недавно, 9 дней назад, 24 апреля в Ростове жители фотографировали снег. Однако уже через день внезапное похолодание сменилось весенней погодой.

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