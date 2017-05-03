Из Сибири на Урал перебросят самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров
Ранее в екатеринбургский аэропорт Кольцово уже был перебазирован вертолет Ми-8 МЧС России.
Ранее в екатеринбургский аэропорт Кольцово уже был перебазирован вертолет Ми-8 МЧС России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/.
«В уральских регионах осложняется обстановка с природными пожарами, группировка авиационных сил МЧС России будет задействована для защиты от огня населенных пунктов. 3 мая в Свердловскую область на дежурство встанет
Накануне вертолет Ми-8 МЧС России уже был перебазирован в екатеринбургский аэропорт Кольцово и участвовал в тушении пожара в Березовском городском округе Свердловской области.
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Лесные пожары на Урале
Ранее заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов сообщил журналистам, что площадь лесных пожаров в регионе по состоянию на утро 2 мая превышала 66 га. По его словам, с начала сезона в регионе зарегистрировано 169 очагов, выгорело 1856 га леса. Кроме того, 2 мая огонь от лесных пожаров перекинулся на жилые и хозяйственные постройки — инциденты были зафиксированы в поселке Заря в Алапаевском районе и под Екатеринбургом.
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Ранее