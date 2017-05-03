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11:10 (мск), источник: ТАСС

Из Сибири на Урал перебросят самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров

Ранее в екатеринбургский аэропорт Кольцово уже был перебазирован вертолет Ми-8 МЧС России.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Самолет-амфибию Бе-200 МЧС России передислоцируют из сибирских регионов в Свердловскую область для тушения природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

«В уральских регионах осложняется обстановка с природными пожарами, группировка авиационных сил МЧС России будет задействована для защиты от огня населенных пунктов. 3 мая в Свердловскую область на дежурство встанет самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Воздушные суда перебрасываются на Урал из сибирских регионов, где при помощи авиационно-спасательных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу огня для жилья и соцобъектов», — говорится в сообщении.

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Накануне вертолет Ми-8 МЧС России уже был перебазирован в екатеринбургский аэропорт Кольцово и участвовал в тушении пожара в Березовском городском округе Свердловской области.

В пресс-службе добавили, что на Урале авиация также будет работать в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. «Для наибольшей эффективности применения авиационной группировки и раннего обнаружения возникающих очагов природных пожаров активно используются данные космического мониторинга. При необходимости самолеты и вертолеты МЧС России окажут содействие и населенным пунктам Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка», — уточнили там.

Лесные пожары на Урале

Ранее заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов сообщил журналистам, что площадь лесных пожаров в регионе по состоянию на утро 2 мая превышала 66 га. По его словам, с начала сезона в регионе зарегистрировано 169 очагов, выгорело 1856 га леса. Кроме того, 2 мая огонь от лесных пожаров перекинулся на жилые и хозяйственные постройки — инциденты были зафиксированы в поселке Заря в Алапаевском районе и под Екатеринбургом.

По данным пресс-службы главного управления лесами Челябинской области, по состоянию на утро 2 мая на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 189 пожаров на площади 1238,26 га.

Ранее пресс-служба Авиалесоохраны сообщала, что уже более 15 тыс. га сухой травы выгорело в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, это представляет высокий риск для населенных пунктов, объектов экономики и лесных территорий на Урале.

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