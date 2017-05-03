Поезд «Армия Победы» встретили сотни новосибирцев
Через всю страну в честь 9 Мая. Вчера в Новосибирск прибыл поезд «Армия Победы». Сотни жителей города пришли встретить военный эшелон на перрон железнодорожного вокзала.
Через всю страну в честь 9 Мая. Вчера в Новосибирск прибыл поезд «Армия Победы». Сотни жителей города пришли встретить военный эшелон на перрон железнодорожного вокзала.
Перрон новосибирского вокзала полон встречающих. Прибыл поезд «Армия Победы» без опозданий в семнадцать сорок пять. Оркестр, военнослужащие, юнармейцы, студенты, и, конечно же, ветераны. Участники Великой Отечественной войны. Легендарная техника того времени занимает сразу пять вагонов.
Поезд «Армия Победы» отправился двадцать девятого апреля из Иркутска, сделав остановку в Красноярске и Югре. После Новосибирска встречать эшелон будут жители Омска.
В одном из вагонов поезда есть музей. В нем офицерская и солдатская форма, ордена и медали, а также личные вещи героев Великой Отечественной войны.
В этом году организаторы решили запустить сразу два состава. Один едет с запада, другой с востока. И пятого мая одновременно прибудут на екатеринбургский вокзал.