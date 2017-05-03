Поезд «Армия Победы» встретили сотни новосибирцев

Перрон новосибирского вокзала полон встречающих. Прибыл поезд «Армия Победы» без опозданий в семнадцать сорок пять. Оркестр, военнослужащие, юнармейцы, студенты, и, конечно же, ветераны. Участники Великой Отечественной войны. Легендарная техника того времени занимает сразу пять вагонов.

Поезд «Армия Победы» отправился двадцать девятого апреля из Иркутска, сделав остановку в Красноярске и Югре. После Новосибирска встречать эшелон будут жители Омска.

В одном из вагонов поезда есть музей. В нем офицерская и солдатская форма, ордена и медали, а также личные вещи героев Великой Отечественной войны.