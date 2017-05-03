9 мая между Симферополем и Севастополем пустят дополнительные электрички
Проезд в электричках для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатный.
Проезд в электричках для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатный.
По маршруту
Уточним, что между крымской столицей и
«В День Победы в указанном направлении будут курсировать три дополнительных электропоезда: отправлением со станции Симферополь в 7:20 и прибытием в Севастополь в 9:10; отправлением из Севастополя в 14:05 и прибытием в пункт назначения в 15:55; отправлением из Севастополя в 22:50, прибытием в Симферополь в 00:40», — уточнили в КЖД.
Проезд в электричках для ветеранов ВОВ бесплатный.