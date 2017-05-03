Минск назван самым популярным городом СНГ у российских туристов на майские праздники

Аналитическое агентство «ТурСтат» определило самые популярные у российских туристов города СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года. Столица Беларуси занимает первое место по популярности.

По данным «ТурСтат», в Минск российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и тратят на проживание в гостинице 3,2 тыс. российских рублей в сутки.

Первую десятку городов СНГ и Грузии, популярных у российских туристов в этом году, составляют Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев.