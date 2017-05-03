В Самаре состоится турнир «Футбол запасной столицы»
7 мая 2017 года в 9:30 на поле стадиона «Локомотив» стартует традиционный городской спортивный турнир по
7 мая 2017 года в 9:30 на поле стадиона «Локомотив» стартует традиционный городской спортивный турнир по
Согласно регламенту соревнований выставить команду по мини — футболу (четыре полевых игрока и вратарь) может любая компания, предприятие или учреждение Самарской области. Все игроки должны быть непрофессионалами, а их возраст должен быть не менее 18 лет.
В этом году в игровой сетке турнира впервые появились студенческие сборные Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева и Самарского государственного университета путей сообщения.
Главным событием мероприятия по традиции станет матч, посвященный исторической футбольной игре 1942 года, когда команда железнодорожников впервые встретилась со сборной авиационных предприятий, эвакуированных в запасную столицу Советского Союза.
Весь день вход на стадион «Локомотив» будет свободный.