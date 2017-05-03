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10:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре состоится турнир «Футбол запасной столицы»

7 мая 2017 года в 9:30 на поле стадиона «Локомотив» стартует традиционный городской спортивный турнир по мини-футболу среди любительских корпоративных команд «Футбол запасной столицы».

Согласно регламенту соревнований выставить команду по мини — футболу (четыре полевых игрока и вратарь) может любая компания, предприятие или учреждение Самарской области. Все игроки должны быть непрофессионалами, а их возраст должен быть не менее 18 лет.

В этом году в игровой сетке турнира впервые появились студенческие сборные Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева и Самарского государственного университета путей сообщения.

Главным событием мероприятия по традиции станет матч, посвященный исторической футбольной игре 1942 года, когда команда железнодорожников впервые встретилась со сборной авиационных предприятий, эвакуированных в запасную столицу Советского Союза.

Весь день вход на стадион «Локомотив» будет свободный.

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