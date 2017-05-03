На «вторые майские» самарцев ждут дожди и похолодание
Потепление начнется только после 12 мая.
Потепление начнется только после 12 мая.
К четвергу температура воздуха понизится до 13−18 градусов тепла, а к пятнице — до 8−13 градусов. Ветер сменится с южного на северный и и
По сведениям метеорологов дождливая и прохладная погода продержится в нашем регионе до следующей пятницы, 12 мая, когда снова начнется потепление.
Таким образом, в предстоящие «вторые майские» праздники придется одеваться теплее и брать с собой зонт, пишет citytraffic.ru.