Мост через реку Алатырь в Починковском районе освободился от воды

Мост через Алатырь в Починковском районе освободился от воды 2 мая, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

В связи со спадом уровня воды в реке мост в селе Кочкурово вновь возвышается над поверхностью водоема.

В настоящее время в регионе остаются затопленными один низководный мост, два участка автодороги и придомовые территории в Урене, также размыт один участок дороги.