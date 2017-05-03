Мост через реку Алатырь в Починковском районе освободился от воды
Талая весенняя вода постепенно отступает.
Талая весенняя вода постепенно отступает.
Мост через Алатырь в Починковском районе освободился от воды 2 мая, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
В связи со спадом уровня воды в реке мост в селе Кочкурово вновь возвышается над поверхностью водоема.
В настоящее время в регионе остаются затопленными один низководный мост, два участка автодороги и придомовые территории в Урене, также размыт один участок дороги.