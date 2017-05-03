Утром 5 мая изменится схема движения транспорта в центре Ростова

— Автобусы маршрутов №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут осуществлять движение по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

— Движение маршрутных такси №№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

— Подвижной состав троллейбуса № 1 будет перераспределен на маршрут № 5 (пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш).

— Движение троллейбусов по маршрутам №№ 2, 22 будет осуществляться по укороченной схеме до пл. Свободы от конечных ул. 35-я линия и Александровка соответственно.

— Работа трамвайного маршрута № 1 будет приостановлена.

Горожан просят быть внимательными, планировать свое время и при необходимости выбирать объездные пути.

Напомним, 3 мая, а также 5 и 7 мая с 15:30 до 24:00 в связи с репетицией военного парада и флешмоба в центре Ростова также будут действовать ограничения движения.

Также отметим, что с сегодняшнего дня перевозка велосипедов в ростовских трамваях стала бесплатной. Как сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт», подарок велосипедистам в целях улучшения качества обслуживания сделала МУП «Ростовская Транспортная Компания».