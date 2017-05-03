Утром 5 мая изменится схема движения транспорта в центре Ростова

— Автобусы маршрутов №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут осуществлять движение по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.
— Движение маршрутных такси №№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.
— Подвижной состав троллейбуса № 1 будет перераспределен на маршрут № 5 (пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш).
— Движение троллейбусов по маршрутам №№ 2, 22 будет осуществляться по укороченной схеме до пл. Свободы от конечных ул. 35-я линия и Александровка соответственно.
— Работа трамвайного маршрута № 1 будет приостановлена.
Горожан просят быть внимательными, планировать свое время и при необходимости выбирать объездные пути.
Напомним, 3 мая, а также 5 и 7 мая с 15:30 до 24:00 в связи с репетицией военного парада и флешмоба в центре Ростова также будут действовать ограничения движения.
Также отметим, что с сегодняшнего дня перевозка велосипедов в ростовских трамваях стала бесплатной. Как сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт», подарок велосипедистам в целях улучшения качества обслуживания сделала МУП «Ростовская Транспортная Компания».
Любой пассажир может провести один велосипед, проинформировав водителя при посадке об этом намерении. После этого следует войти во вторую дверь, закрепить велосипед на разгрузочной площадке и оплатить проезд. Перевозка велосипеда разрешается на всех трамвайных маршрутах Ростова-на-Дону при наличии свободного места для его размещения. При этом грязные велосипеды к перевозке не допускаются.