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10:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Японцы специально приехали в Хабаровский край, чтобы посадить деревья

Экологическую акцию провели близ села Сикачи-Алян.

Источник: Губерния онлайн

Три тысячи деревьев высадили японские волонтеры возле села Сикачи-Алян в Хабаровском районе. Организатором акции выступила ассоциация «Мусасино Тама — Хабаровск», участники которой проводят экологические мероприятия в разных районах края уже 18 лет, сообщает портал «Губерния».

«Мы в Японии распространяли листовки о том, что собираемся поехать в Хабаровский край для посадки деревьев, и таким образом эта группа собралась. Наша основная миссия — это посадка деревьев и увеличение лесов, что позволит остановить современные процессы глобального потепления», — прокомментировала исполнительный директор ассоциации Эми Андо.

Благодаря гостям из Японии в разное время были высажены корейские кедры в районе имени Лазо и Нанайском районе. На этот раз саженцы появились на месте вырубленного кедрового леса.

«В годы войны, в довоенные годы весь кедр был изведен на постройки. Я знаю из архивных материалов, что баня, школа, сельский совет и клуб были построены силами колхозников из этого материала», — рассказала глава села Нина Дружинина.

В «экологический десант» вошли 22 человека. Среди них не только студенты, но и пенсионеры, а также работники организаций. Ради путешествия в Сикачи-Алян они специально взяли отпуск. Гости оплатили и собственную поездку, и приобретение ценных саженцев кедра.

Один из волонтеров, студент Ютаро Ёситакэ, изучает методы восстановления леса. Он считает, что только так можно спасти планету от глобального потепления.

«В Южной Америке, в африканских странах и Хабаровском крае существует проблема вырубки лесов. Чтобы их восстановить, каждый житель планеты должен посадить дерево», — говорит Ютаро Ёситакэ.

Для того чтобы близ села Сикачи-Алян вновь появился кедровый лес, потребуются десятки лет: эти деревья растут очень медленно — от 5 до 10 сантиметров в год.

«Кедр достигает своей зрелости к 200 годам — то есть 200 лет нужно, чтобы вырастить полноценный кедровник, который будет плодоносить, давать обильный урожай шишки для корма животных, которые живут в этом лесу», — рассказал начальник управления лесами правительства Хабаровского края Иван Денисов.

В ближайшее время в Хабаровском районе высадят кедры на площади еще около 200 гектаров, но сделать это планируется уже за счет краевого бюджета.

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