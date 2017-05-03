Небольшая вода. В Прикамье не прогнозируют сильного паводка
В прошлом году регион буквально поплыл. По словам специалистов, это был сильнейший паводок за 12 лет, а в Коми округе — за всю историю метеонаблюдений.
В прошлом году регион буквально поплыл. По словам специалистов, это был сильнейший паводок за 12 лет, а в Коми округе — за всю историю метеонаблюдений.
В Кудымкаре, Юрлинском районе и Кунгуре пришлось вводить режим ЧС. Придёт ли в Прикамье большая вода в этом году?
Бьём рекорды.
И метеорологи, и сотрудники МЧС по Пермскому краю успокоили: такого сильного паводка не будет. По словам инженера
«Значительный подъём воды в Пермском крае начался после потепления
Как рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина, 30 апреля вышедшая из берегов р. Бабка затопила мост в селе Моховое. Однако это не нарушило транспортное сообщение с соседними населёнными пунктами: Дейково, Подкаменное, Плашкино, Липово. В 150 м есть ещё один мост, принадлежащий одному из местных предприятий. Его можно использовать для проезда. Также есть пешеходный мост.
«Угрозы населению нет. Уровень воды в Бабке сейчас снижается. 30 апреля в результате образования ледяного затора на Усьве затопило несколько придомовых территорий в д. Бобровка Чусовского района. Жизнеобеспечение жителей не нарушено. Экстренная эвакуация жителей из населённого пункта не требуется. Ситуация находится под контролем», — пояснила Оксана Бутина.
Опасное путешествие.
Несмотря на то, что сильного паводка в этом году нет, бдительность терять не стоит. В краевом МЧС предупреждают, что с путешествиями по рекам пока лучше подождать. В период активной фазы паводка сплавляться опасно. В зависимости от интенсивности таяния льда возможны заторы на извилистых участках.
Тем не менее большая вода пугает не всех. По данным Пермской краевой службы спасения, уже зарегистрировано 16 туристических групп, которые отправляются на сплавы. Правда, как говорят специалисты, о своём путешествии не все сообщают. Хотя по закону о маршруте спасателей нужно уведомлять не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия. Это сейчас особенно важно выполнять. В случае возникновения серьёзных проблем на маршруте помощь к незарегистрированной группе может прийти с большим опозданием, так как туристов придётся искать.