Небольшая вода. В Прикамье не прогнозируют сильного паводка

В Кудымкаре, Юрлинском районе и Кунгуре пришлось вводить режим ЧС. Придёт ли в Прикамье большая вода в этом году?

Бьём рекорды.

И метеорологи, и сотрудники МЧС по Пермскому краю успокоили: такого сильного паводка не будет. По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, в 2016 г. наиболее интенсивно поднималась вода на Обве, Иньве и Сылве. Сейчас — на Усьве и Яйве. Сылва тоже становится полноводнее, но всё же до уровня прошлого года далеко.

«Значительный подъём воды в Пермском крае начался после потепления 28—29 апреля , — пояснил Андрей Шихов. — Пик мы переживаем сейчас — в первую пятидневку мая. Паводок на большинстве рек начался одновременно, так как в регион пришло аномальное тепло. 2 мая максимальная температура днём — до 26 градусов выше ноля. В Кудымкаре уровень воды поднялся до 5,5 м. В прошлом году он достиг 6 м 42 см. То есть на этот раз сильного затопления не будет».

Как рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина, 30 апреля вышедшая из берегов р. Бабка затопила мост в селе Моховое. Однако это не нарушило транспортное сообщение с соседними населёнными пунк­тами: Дейково, Подкаменное, Плашкино, Липово. В 150 м есть ещё один мост, принад­лежащий одному из местных предприятий. Его можно использовать для проезда. Также есть пешеходный мост.

«Угрозы населению нет. Уровень воды в Бабке сейчас снижается. 30 апреля в результате образования ледяного затора на Усьве затопило несколько придомовых территорий в д. Бобровка Чусовского района. Жизнеобеспечение жителей не нарушено. Экстренная эвакуация жителей из населённого пункта не требуется. Ситуация находится под контролем», — пояснила Оксана Бутина.

Опасное путешествие.

Несмотря на то, что сильного паводка в этом году нет, бдительность терять не стоит. В краевом МЧС предупреждают, что с путешествиями по рекам пока лучше подождать. В период активной фазы паводка сплавляться опасно. В зависимости от интенсивности таяния льда возможны заторы на извилистых участках.

Тем не менее большая вода пугает не всех. По данным Пермской краевой службы спасения, уже зарегистрировано 16 туристических групп, которые отправляются на сплавы. Правда, как говорят специалисты, о своём путешествии не все сообщают. Хотя по закону о маршруте спасателей нужно уведомлять не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия. Это сейчас особенно важно выполнять. В случае возникновения серьёзных проблем на маршруте помощь к незарегистрированной группе может прийти с большим опозданием, так как туристов придётся искать.