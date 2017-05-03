В Лысьве алиментщик скрывался в доме своего друга
Должник был объявлен в федеральный розыск, но далеко уезжать не планировал. Он поселился у своего друга, скрашивая его вечера алкоголем. Жене друга ситуация не понравилась.
Должник был объявлен в федеральный розыск, но далеко уезжать не планировал. Он поселился у своего друга, скрашивая его вечера алкоголем. Жене друга ситуация не понравилась.
Разыскивая должника, судебный пристав обратился к женщине за информацией. После долгой беседы она сообщила, что алиментщик поселился у них в доме. Новое жилище он покидал только для того, чтобы купить спиртное.
Также женщина поведала, что разыскиваемый подрабатывает у частного предпринимателя, но в данный момент назначил себе отпуск и все свободное время пьет алкоголь. После этих сведений знакомая алиментщика рассказала, в каком магазине он закупается.
После судебный пристав выдвинулся на встречу с мужчиной и задержал его. За неуплату алиментов прикамец может лишиться свободы.