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10:27 (мск), источник: Новости Перми

В Лысьве алиментщик скрывался в доме своего друга

Должник был объявлен в федеральный розыск, но далеко уезжать не планировал. Он поселился у своего друга, скрашивая его вечера алкоголем. Жене друга ситуация не понравилась.

Разыскивая должника, судебный пристав обратился к женщине за информацией. После долгой беседы она сообщила, что алиментщик поселился у них в доме. Новое жилище он покидал только для того, чтобы купить спиртное.

Также женщина поведала, что разыскиваемый подрабатывает у частного предпринимателя, но в данный момент назначил себе отпуск и все свободное время пьет алкоголь. После этих сведений знакомая алиментщика рассказала, в каком магазине он закупается.

После судебный пристав выдвинулся на встречу с мужчиной и задержал его. За неуплату алиментов прикамец может лишиться свободы.

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