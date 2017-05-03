4 мая в ряде районов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). 4 мая в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в домах Авиастроительного района по адресам: ул. Дементьева, 27, 29а, 31а, 33, 35, 37.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Сары Садыковой, 3 (детский сад № 273), 7.

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Кировского и Московского районов по адресам: ул. Болотникова, 17, 22, 24, 25, 26, 29а, 33а, ул. Воровского, 17, 19, 19а, ул. Декабристов, 89 (ЦДТТ), 180, 180а, 180б, 182, 182а, 183, 184, 184а, 186, 187, 190, пр. Ибрагимова, 2, 4, 6, 8, 8а, ул. Академика Королева, 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, ул. Лебяжья, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 15−1, 15−2, 16, 17, 17а, 19, 19а, ул. Лушникова, 8, 10, ул. Ново-Светлая, 16а, 17, 18, 20, 22, ул. Светлая, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24/26, 26, 28, 30, 24к.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Серпуховская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Отары Приволжского района по улицам: Гагарина, Дорожная, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Малая Набережная, Набережная, Отарская 1-я, 2-я, 8-я, 3-я Поперечно-Отарская, Молодежная, Поперечно-Молодежная, Приволжская, пер. Отарский, Правды, Центрально-Отарская. В это же время света не будет в поселке Петровский по ул. Лесная.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул. Олонецкая, 75 (детский сад № 327).

Кроме того, электричество отключат в ряде административных и промышленных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Московского и Советского районов города.