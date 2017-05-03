4 мая в ряде районов Казани не будет света
Электричество отключат в домах шести районов города.
Электричество отключат в домах шести районов города.
(Город Казань KZN.RU, 3 мая). 4 мая в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 9.00 до 13.00 света не будет в домах Авиастроительного района по адресам: ул. Дементьева, 27, 29а, 31а, 33, 35, 37.
С 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Сары Садыковой, 3 (детский сад № 273), 7.
С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Кировского и Московского районов по адресам: ул. Болотникова, 17, 22, 24, 25, 26, 29а, 33а, ул. Воровского, 17, 19, 19а, ул. Декабристов, 89 (ЦДТТ), 180, 180а, 180б, 182, 182а, 183, 184, 184а, 186, 187, 190, пр. Ибрагимова, 2, 4, 6, 8, 8а, ул. Академика Королева, 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, ул. Лебяжья, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 15−1, 15−2, 16, 17, 17а, 19, 19а, ул. Лушникова, 8, 10, ул.
С 9.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Отары Приволжского района по улицам: Гагарина, Дорожная, Лесная,
С 8.00 до 17.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул. Олонецкая, 75 (детский сад № 327).
Кроме того, электричество отключат в ряде административных и промышленных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Московского и Советского районов города.