В Сочи дневные «Ласточки» изменили расписание

Этот состав будет отправляться со станции Сочи на 10 минут позже, в 12:40 и прибывать на станцию Роза Хутор в 13:56.

«Изменения связаны с началом курсирования поездов 815/816 Краснодар — Роза Хутор — Краснодар», — сообщили в пресс-службе СКЖД.

Поезд Краснодар — Роза Хутор начал курсировать с 1 мая. Состав отправляется из краевой столицы в 07:22 и прибывает к пункту назначения в 13:49. Затем поезд отправляется из Розы Хутор в 14:36 и прибывает в Краснодар в 20:44.