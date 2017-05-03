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11:18 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи дневные «Ласточки» изменили расписание

С 3 мая были внесены изменения в расписание пригородного поезда № 6105 Сочи — Роза Хутор.

Источник: ЮГА.ру

Этот состав будет отправляться со станции Сочи на 10 минут позже, в 12:40 и прибывать на станцию Роза Хутор в 13:56.

«Изменения связаны с началом курсирования поездов 815/816 Краснодар — Роза Хутор — Краснодар», — сообщили в пресс-службе СКЖД.

Поезд Краснодар — Роза Хутор начал курсировать с 1 мая. Состав отправляется из краевой столицы в 07:22 и прибывает к пункту назначения в 13:49. Затем поезд отправляется из Розы Хутор в 14:36 и прибывает в Краснодар в 20:44.

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