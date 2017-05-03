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10:27 (мск), источник: Вести - Самара

В Самаре будет пересмотрена схема движения общественного транспорта

В Самаре будет пересмотрена схема движения общественного транспорта. На такие меры власти готовы пойти, чтобы сократить число вынужденных пересадок. А уже с этого месяца льготники получили дополнительные поездки по транспортной карте.

С первого мая для всех льготников увеличивается лимит поездок на общественном транспорте до 60 раз в месяц. Такое решение было принято на совещании у Губернатора в последние дни апреля. Мониторинг за три месяца показал: это позволит удовлетворить потребности подавляющего большинства льготников .

Проезд каждого льготника перевозчикам компенсирует областной бюджет — речь о сумме в 1 млрд. 358 млн.рублей, увеличение лимита до 60 поездок потребует еще 90 млн. рублей в год. Отдельные категории льготников смогут претендовать и на большее количество поездок. Это — работающие инвалиды, студенты с ограниченными возможностями и родители детей, посещающих коррекционные сады и школы.

Проведенный анализ вновь выявил и злоупотребления. Сразу 7 работников транспортных предприятий, даже зная о пристальном внимании властей к ситуации, продолжали «обналичивать» бюджетные деньги. Теперь на пути подобных схем встанет контрольная группа. А еще будет пересмотрена схема движения общественного транспорта, чтобы сократить число вынужденных пересадок с маршрута на маршрут.

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