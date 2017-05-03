Байкер из Рязани застрял в Новокузнецке из-за снега
Мужчина оставил «железного коня» в южной столице Кузбасса и вернулся домой.
Мужчина оставил «железного коня» в южной столице Кузбасса и вернулся домой.
Рязанскому байкеру пришлось прервать своё путешествие
Мотопутешественник Кирилл Буженин совершал одиночное путешествие через всю Россию, сообщают
Одинокого путешественника приютили новокузнецкие байкеры. У них же Кирилл Буженин оставил свой мотоцикл и позже отправился домой. Мужчина обещает продолжить путь, как только установится хорошая погода.