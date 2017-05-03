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10:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Байкер из Рязани застрял в Новокузнецке из-за снега

Мужчина оставил «железного коня» в южной столице Кузбасса и вернулся домой.

Рязанскому байкеру пришлось прервать своё путешествие из-за снега, выпавшего в Новокузнецке.

Мотопутешественник Кирилл Буженин совершал одиночное путешествие через всю Россию, сообщают Вести-Кузбасс. Но кузбасская погода внесла свои коррективы в маршрут байкера. Из-за первомайского снегопада мужчине пришлось сойти с маршрута, так как передвигаться на мотоцикле в такую погоду по трассе опасно.

Одинокого путешественника приютили новокузнецкие байкеры. У них же Кирилл Буженин оставил свой мотоцикл и позже отправился домой. Мужчина обещает продолжить путь, как только установится хорошая погода.

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