Христианство повлияло на эволюцию домашних кур
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что распространение христианства в Европе значительно повлияло на эволюцию кур.
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что распространение христианства в Европе значительно повлияло на эволюцию кур.
Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.
Современная курица — это одомашненная форма банкивской джунглевой курицы. Куры были одомашнены около 6000−8000 лет назад. Живя с человеком, эти животные менялись внешне, становились менее агрессивными, быстрее откладывали яйца. Однако не всегда удается проследить когда и почему эти черты развились. Теперь ученые с помощью анализа ДНК ископаемых костей куриц смогли пролить свет на важные моменты эволюции кур.
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Предыдущие исследования показали, что у домашних птиц есть мутации в гене TSHR. Ученые считают, что эта мутация позволила домашним курам нести яйца практически круглый год, а также привела к снижению агрессии и страха перед людьми.
Теперь исследователи выяснили, что эта мутация появилась у домашних кур начиная с 920 года, когда как раз и увеличилось потребление куриного мяса. Однако это может быть связано и с внедрением более эффективных методов ведения сельского хозяйства.