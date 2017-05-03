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12:26 (мск), источник: Индикатор

Христианство повлияло на эволюцию домашних кур

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что распространение христианства в Европе значительно повлияло на эволюцию кур.

Источник: Reuters

Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

Современная курица — это одомашненная форма банкивской джунглевой курицы. Куры были одомашнены около 6000−8000 лет назад. Живя с человеком, эти животные менялись внешне, становились менее агрессивными, быстрее откладывали яйца. Однако не всегда удается проследить когда и почему эти черты развились. Теперь ученые с помощью анализа ДНК ископаемых костей куриц смогли пролить свет на важные моменты эволюции кур.

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Исследователи выяснили, что в Высоком Средневековье, периоде европейской истории, охватывающем приблизительно XI—XIV вв.ека, куры претерпели сильные изменения в связи с распространением христианства в Европе. Спрос на этих птиц был вызван христианской практикой поста, который запрещал потребление мяса четвероногих животных, однако не накладывал ограничений на мясо пернатых и яйца. Тысячу лет назад люди по всей Европе и почти во всех слоях общества соблюдали пост.

Предыдущие исследования показали, что у домашних птиц есть мутации в гене TSHR. Ученые считают, что эта мутация позволила домашним курам нести яйца практически круглый год, а также привела к снижению агрессии и страха перед людьми.

Теперь исследователи выяснили, что эта мутация появилась у домашних кур начиная с 920 года, когда как раз и увеличилось потребление куриного мяса. Однако это может быть связано и с внедрением более эффективных методов ведения сельского хозяйства.

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