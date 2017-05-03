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11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе с 3 по 7 мая будут перекрывать центр города

Движение транспорта ограничат в связи с репетициями военного парада.

Источник: AP 2017

В Севастополе на четыре дня вводятся ограничения для движения общественного и личного автотранспорта. Проезд будет запрещен по некоторым улицам 3, 5, 6 и 7 мая.

3 и 5 мая.

С 6.00 до 24.00 ограничивается остановка и стоянка на ул. Ленина (от пл. Суворова до пл. Нахимова) и на пр. Нахимова.

С 12.00 до 18.30 вводится временное ограничение дорожного движения для всех видов транспорта, кроме общественного по участку ул. Ленина (от пл. Суворова до пл. Нахимова), по пр. Нахимова и по ул. Советская (на участке от ул. Воронина до ул. Ленина).

С 18.30 часов до 23.00 прекращается дорожное движение всех видов транспорта по участку ул. Ленина (от пл. Суворова до пл. Нахимова), по пр. Нахимова и по ул. Советская (на участке от ул. Воронина до ул. Ленина).

— В случае осложнения дорожной обстановки может быть организовано временное ограничение движения всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, по ул. Портовая, ул. Троллейбусный спуск и участка ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

6 и 7 мая.

С 22.00 6 мая до 08.30 7 мая вводится ограничение остановки и стоянки на ул. Ленина (от пл. Суворова до пл. Нахимова) и на пр. Нахимова.

С 6.00 до 08.30 7 мая будет ограничено дорожное движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, по участку ул. Ленина (от пл. Суворова до пл. Нахимова), по пр. Нахимова и по ул. Советская (на участке от ул. Воронина до ул. Ленина).

С 8.30 часов до 14.00 7 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств по участку ул. Ленина (от пл. Суворова до пл. Нахимова), по пр. Нахимова и по ул. Советская (на участке от ул. Воронина до ул. Ленина).

— Также как и 3 и 5 мая, 7 числа в случае осложнения дорожной обстановки может быть ограничено движение всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, по ул. Портовая, ул. Троллейбусный спуск и участка ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, — отметили в ведомстве.

Ограничения вводятся в связи с проведением репетиций военного парада, который пройдет в городе-герое 9 мая в День Победы.

КСТАТИ.

Движение транспорта будет ограничено и в крымской столице. 9 мая в Симферополе впервые пройдет военный парад. Зрители увидят около 30 единиц техники, среди которой бронетранспортеры БТР-28А, пусковые установки комплекса ПВО С-300, буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Урал» с 82-мм минометом «Поднос» и 120 мм минометом «Сани», и бронемашины «Рысь».

В связи с репетициями в течение трех дней будет перекрыто движения транспортных средств по пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева).

с 3 мая, 19.30 до 4 мая, 02.00.

с 5 мая, 19.30 до 6 мая, 02.00.

7 мая — 06.00 — 10.00.

Запрет парковки транспортных средств по пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева включительно).

с 3 мая, 16.00 до 4 мая, 02.00.

с 5 мая, 16.00 до 6 мая, 02.00.

7 мая, 04.00 — 10.00.

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