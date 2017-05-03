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12:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде на ограждениях строек появятся картины местных художников

Компания «Концессии водоснабжения» поместила картины волгоградского художника Виктора Лосева на забор своей главной стройки — Разгуляевского коллектора на Мамаевом кургане, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу компании.

Стройка на Второй Продольной находится у подножия Мамаева кургана. Здесь ежедневно проезжают тысячи волгоградцев. «Концессии…» решили создать волгоградцам праздничное настроение, поместив баннеры с репродукциями влюбленного в город художника на ограждениях стройки.

— Глядя на картины Виктора Лосева, мы узнаем знакомые места и не узнаем город: художник видел его ярким, солнечным, цветущим, а у волгоградцев в последнее время принято считать его серым, — отмечает Александр Жерноков, заместитель директора по модернизации и капитальному строительству ООО «Концессии водоснабжения». — Но мы, строя новые коммунальные объекты, видим город именно таким — душевным и теплым.

В «Концессиях…» считают, что поддержать необходимо и фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?». Команда фестиваля вернула городу самого солнечного волгоградца ХХ века — художника Виктора Лосева (1926 — 1995). Десятилетия он работал на улицах Волгограда, написал более трех тысяч волгоградских пейзажей и портретов горожан.

Компания «Концессии водоснабжения» предлагает всем компаниям-застройщикам развить эту инициативу, — разместить на своих ограждениях картины лучших волгоградских мастеров, сообщает Александр Жерноков.

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