В Волгограде на ограждениях строек появятся картины местных художников

Стройка на Второй Продольной находится у подножия Мамаева кургана. Здесь ежедневно проезжают тысячи волгоградцев. «Концессии…» решили создать волгоградцам праздничное настроение, поместив баннеры с репродукциями влюбленного в город художника на ограждениях стройки.

— Глядя на картины Виктора Лосева, мы узнаем знакомые места и не узнаем город: художник видел его ярким, солнечным, цветущим, а у волгоградцев в последнее время принято считать его серым, — отмечает Александр Жерноков, заместитель директора по модернизации и капитальному строительству ООО «Концессии водоснабжения». — Но мы, строя новые коммунальные объекты, видим город именно таким — душевным и теплым.

В «Концессиях…» считают, что поддержать необходимо и фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?». Команда фестиваля вернула городу самого солнечного волгоградца ХХ века — художника Виктора Лосева (1926 — 1995). Десятилетия он работал на улицах Волгограда, написал более трех тысяч волгоградских пейзажей и портретов горожан.