Депутаты ЗакСа отказались рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

Ранее стало известно что пункт о проведении референдума рассмотрят на заседании 17 мая. Однако Вишневский заявил, что эта дата находится за пределами срока, установленного законом. В прошлый раз комитет по законодательству счел недостаточно точными формулировки вопросов, которые планировалось задать горожанам.

Выходя к трибуне, Борис Вишневский получил эмоциональное замечание от спикера городского парламента Вячеслава Макарова за то, что не надел символ победы над «коричевой чумой фашизма», а именно георгиевскую ленточку. В ответ Вишневский заявил, что есть и другие не менее важные для него символы этой победы.