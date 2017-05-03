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15:52 (мск), источник: Фонтанка

Депутаты ЗакСа отказались рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отказались включить в повестку заседания 3 мая вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, Спасу-на Крови и Петропавловскому собору. Предложение высказал «яблочник» Борис Вишневский.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно что пункт о проведении референдума рассмотрят на заседании 17 мая. Однако Вишневский заявил, что эта дата находится за пределами срока, установленного законом. В прошлый раз комитет по законодательству счел недостаточно точными формулировки вопросов, которые планировалось задать горожанам.

Выходя к трибуне, Борис Вишневский получил эмоциональное замечание от спикера городского парламента Вячеслава Макарова за то, что не надел символ победы над «коричевой чумой фашизма», а именно георгиевскую ленточку. В ответ Вишневский заявил, что есть и другие не менее важные для него символы этой победы.

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