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11:54 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

4 мая в части домов Советского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). 4 мая в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с подключением объекта общественного питания к водоводу.

С 9.00 4 мая до 9.00 5 мая воды не будет по адресу: проспект Победы, 90.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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