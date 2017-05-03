4 мая в части домов Советского района Казани не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 3 мая). 4 мая в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с подключением объекта общественного питания к водоводу.
(Город Казань KZN.RU, 3 мая). 4 мая в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с подключением объекта общественного питания к водоводу.
С 9.00 4 мая до 9.00 5 мая воды не будет по адресу: проспект Победы, 90.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает