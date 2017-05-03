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15:58 (мск), источник: Калининград.Ru

В мае на пяти остановках Калининграда появятся сенсорные табло

На пяти остановках Калининграда установят электронные табло. Об этом заявил глава города Александр Ярошук во время рабочего выезда во вторник, 2 мая.

Источник: Калининград.Ru

— Мы техническое задание ещё усовершенствовали: вместо кнопочных будут сенсорные табло. В мае мы уже экспериментальный вариант установим на пяти остановках, изучим мнение калининградцев, затем будем дальше оснащать, — сообщил Ярошук.

По словам главы города, первой точкой с электронным табло станет остановочный пункт на острове Октябрьском. В дальнейшем такое оборудование установят на протокольных маршрутах к ЧМ-2018.

Отметим, что электронные табло появятся на новых остановочных комплексах, которые начали устанавливать в декабре 2016 года. Устройство покажет, где находится автобус или троллейбус в режиме реального времени.

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