В мае на пяти остановках Калининграда появятся сенсорные табло

— Мы техническое задание ещё усовершенствовали: вместо кнопочных будут сенсорные табло. В мае мы уже экспериментальный вариант установим на пяти остановках, изучим мнение калининградцев, затем будем дальше оснащать, — сообщил Ярошук.

По словам главы города, первой точкой с электронным табло станет остановочный пункт на острове Октябрьском. В дальнейшем такое оборудование установят на протокольных маршрутах к ЧМ-2018.

Отметим, что электронные табло появятся на новых остановочных комплексах, которые начали устанавливать в декабре 2016 года. Устройство покажет, где находится автобус или троллейбус в режиме реального времени.