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12:32 (мск), источник: Sputnik.by

Рабочая суббота: как белорусы отдыхают перед 9 мая?

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Выходными днями ко Дню Победы будут грядущие воскресенье, понедельник и вторник, напоминает Sputnik после изучения календаря переноса рабочих дней.

Источник: Sputnik.by

График выходных и рабочих дней на 2017 год был утвержден Совмином еще в конце декабря минувшего года, однако из-за апрельских и майских праздников для многих вновь стал актуален вопрос о том, как мы будем отдыхать в наступающем месяце.

Так, в конце этой недели белорусов ждут последние «большие выходные» весны: работать граждане не будут в воскресенье, понедельник и вторник. Суббота же 6 мая будет рабочим днем — на нее переносят понедельник 8 мая.

Следующие «большие выходные» в Беларуси ожидаются в начале июля — 1,2 и 3 число, так как 3 июля в республике государственный выходной — День Независимости.

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