Песни о войне зазвучат в московском метро ко Дню Победы

Песни и стихи, посвященные Великой Отечественной войне, зазвучат в вестибюлях и переходах столичной подземки ко Дню Победы. Об этом в среду, 3 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Радио метрополитена подготовило программу почти из полусотни всем знакомых песен и десятков известных стихов о Великой Отечественной войне. Праздничная трансляция начнется рано утром 7 мая и продлится до конца дня 9 мая», — отмечается в сообщении.

В частности, пассажиры смогут услышать «Темную ночь», «Катюшу», «Смуглянку» и многие другие композиции. Прочтут в подземке и стихи Евгения Евтушенко, Александра Твардовского и Константина Симонова.

Также 9 мая на нескольких станциях пройдут живые выступления музыкантов, а в кассах метро можно будет купить тематические проездные билеты, посвященные Дню Победы.

Ранее сообщалось, что к празднику Победы на столичные улицы выйдут автобусы и троллейбусы с тематическим оформлением. Также в общественном транспорте будут звучать аудиопоздравления, а у каждого водителя появится георгиевская ленточка.