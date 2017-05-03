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11:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Подготовка к праздничным салютам завершилась в Восточном военном округе

В Восточном военном округе артиллеристы подготовились к проведению салютов в честь Дня Победы.

Источник: AP 2017

Служащие завершили тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов. Отмечается, что во время мероприятий было выполнено по три залпа холостыми боеприпасами для отработки синхронности действий военнослужащих.

Всего для проведения салютов в ВВО будут использованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

Напомним, в Хабаровске и других городах ДФО залпы прогремят в 22:00.

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