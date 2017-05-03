Подготовка к праздничным салютам завершилась в Восточном военном округе
В Восточном военном округе артиллеристы подготовились к проведению салютов в честь Дня Победы.
В Восточном военном округе артиллеристы подготовились к проведению салютов в честь Дня Победы.
Служащие завершили тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов. Отмечается, что во время мероприятий было выполнено по три залпа холостыми боеприпасами для отработки синхронности действий военнослужащих.
Всего для проведения салютов в ВВО будут использованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, в Хабаровске и других городах ДФО залпы прогремят в 22:00.