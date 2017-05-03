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11:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Майская гроза» парализует центр Екатеринбурга

На полдня.

6 мая 2017 года в Екатеринбурге в связи с забегом «Майская гроза» будут перекрыты центральные улицы, передает «Уралинформбюро». С 10.30 до 13.00 невозможно будет проехать по Ленина, 8 Марта и Бориса Ельцина.

Бегуны стартуют в 11.00 от ДИВСа. Для них приготовлено две дистанции — на 3 километра и на 10 километров. Участие в мероприятии платное. Желающим испытать себя на коротком маршруте придется выложить 1 400 рублей, на длинном — 1 600 рублей.

Источник: УралИнформБюро
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